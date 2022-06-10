Страхи и мифы вокруг ЭКО

Восемь необоснованных утверждений развенчивают в челябинском МЦ «Лотос»

Процедура искусственного оплодотворения существует уже много лет, однако вокруг нее до сих пор бытует множество мифов. Развеет их эксперт, заведующая отделением репродуктивных технологий медицинского центра «Лотос» Наталья Пашкина.

Миф 1. ЭКО — процедура для старородящих

Даже после 35 лет женщина может забеременеть самостоятельно. В то же время причинами бесплодия может быть не только возрастной фактор, оно часто связано с эндокринными и психологическими факторами или воспалительными заболеваниями.

Миф 2. После ЭКО рождаются двойни и тройни

ЭКО, действительно, часто приводит к многоплодной беременности, однако современные технологии в «Лотосе» позволяют переносить только один эмбрион.

Миф 3. Дети «из пробирки» рождаются слабыми

Риск врожденных заболеваний не выше, чем при обычном способе оплодотворения. Кроме того, можно заранее исследовать эмбрион на генетические заболевания.

Миф 4. ЭКО — это больно

Самый болезненный этап (пункция) проводится под наркозом, остальные процедуры не болезненны.

Миф 5. После ЭКО только кесарево?

Кесарево сечение делается только по показаниям, вне зависимости от способа зачатия.



Миф 6. Нужно много ЭКО, чтобы забеременеть

У 40% пациентов получается забеременеть после первого ЭКО. Если попытка неудачная, то после перерыва в два-три месяца можно повторить процедуру.

Миф 7. После ЭКО женщина полнеет и стареет

После гормональной стимуляции может быть увеличение веса, однако он быстро возвращается в норму. Данных о том, что после ЭКО раньше наступает менопауза или наблюдается преждевременное старение, на сегодняшний день нет.

Миф 8. ЭКО не всем по карману

Есть программы, позволяющие сделать ЭКО по полису ОМС. Однако бесплатные квоты не покрывают потребность жителей Челябинской области в услуге ЭКО.

Отделение вспомогательных репродуктивных технологий медицинского центра «Лотос» — это:

— современная лаборатория,

— новейшие методики и протоколы лечения,

— опытные репродуктологи, постоянно повышающие квалификацию.

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