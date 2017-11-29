/ Социологи назвали главные страхи россиян

Среди них оказались болезни близких и войны.

Жители России озвучили свои главные страхи в ходе опроса, проведенного аналитическим «Левада-центром». Наибольшее опасение у россиян вызывают болезни близких и детей. Этот вариант выбрали 47% опрошенных. На второе место респонденты поставили страх перед войной, на третье - болезни и потерю работоспособности.



Также в рейтинг страхов попали бедность, старость, стихийные бедствия и физическая боль. Меньше всего опасений у россиян вызывают возврат к массовым репрессиям (3%), гнев Божий и грядущий Страшный суд (5%), а также публичные унижения (6%).При этом 11% участников исследования заявили, что ничего не страшатся.

Отметим, что количество жителей России, беспокоящихся о национальных конфликтах, с 1989 года возросло с 6% до 10%, а гибели человечества - наоборот. В современном соцопросе этот вариант выбрали только 9%, в то время как почти 30 лет назад его отметили 27% респондентов.





