/ Штормовое предупреждение продлено на Южном Урале

В регионе ожидают грозы и сильный ветер.

Не выходить на улицу в случае, если начнется сильный ливень, рекомендуют южноуральцам этой ночью и днем во вторник, 10 июля. Сильный штормовой ветер и осадки ожидаются в Челябинской области. Об этом предупреждают в ГУ МЧС по региону.

Ночью и днем 10 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, град, местами крупный, в горных районах очень сильные дожди, при грозах шквалистое усиление ветра 25 м/с и более. Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. — заявили в ведомстве.

Южноуральцам рекомендуют плотно закрыть все окна, на улице не приближаться к рекламным щитам, вывескам, дорожным знакам, линиям электропередач, крупным деревьям, если скорость ветра достигает критической отметки, необходимо держаться как можно дальше от окон в жилом или рабочем помещении. Если гроза застала вас в автомобиле, просто закройте окна и опустите антенну.