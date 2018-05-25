/ Штормовое предупреждение продлили в Челябинской области

Дождь и ветер прогнозируют на Южном Урале.

Пасмурная погода сохранится в Челябинской области до конца недели. Специалисты МЧС продлили предупреждение о сильном ветре. По информации ведомства, сильные порывы ожидаются в эту субботу, 26 мая.

По данным Челябинских синоптиков днем 26 мая на территории Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшие дожди. Ветер северный, северо-восточный 7−12 м/с, отдельные порывы 17−22 м/с. Температура воздуха плюс 9−14°, на юге до плюс 18°. — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Специалисты рекомендуют сохранять осторожность, не отправляться в долгие прогулки и не оставлять без присмотра детей. Особенно важно при сильном ветре соблюдать меры пожарной безопасности.

Есть вероятность, что предупреждение будет продлено и на воскресенье. По данным челябинского гидрометцентра, ночью на Южном Урале возможны заморозки до минус трех градусов и порывы ветра до 19 метров в секунду.