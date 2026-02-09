Стоматолог Хишба назвала причину плохих зубов у жителей Челябинской области

Сегодня 80% челябинцев приходят к доктору с запущенным ртом

Челябинцы постепенно меняют свое отношение к здоровью зубов. Вместо экстренного визита к врачам они все чаще приходят к доктору на профилактические процедуры. Но пока эта тенденция еще очень робкая. Об этом в Международный день стоматолога, 9 февраля, рассказала в пресс-центре «АиФ-Челябинск» заведующая стоматологическим отделением ГКБ № 11, председатель Ассоциации стоматологов Челябинской области Екатерина Хишба.

«Если взять государственную поликлинику, то почти 80% людей приходят к доктору-стоматологу с запущенным случаем: осложненным кариесом, пульпитом и даже гнойным воспалением. В частных клиниках соотношение немного лучше», — говорит доктор.

Стоматолог напоминает, что лечить зубы бесплатно по полису ОМС — вполне реально. При этом качество лечения в государственных стоматологиях часто не уступает частным клиникам.

«Существует стереотип, что в государственных учреждениях лечат некачественно, ставят „дешевые“ пломбы. Это заблуждение. Во-первых, одни и те же врачи часто совмещают работу в государственном и частном секторе. Они не могут в одной клинике лечить плохо, а в другой — хорошо. Во-вторых, государственные стоматологии также закупают качественные современные материалы, ведь никому не нужны осложнения, выпавшие пломбы и жалобы пациентов», — утверждает эксперт.



По словам медика, главная проблема кроется не в качестве услуг, а в позднем обращении.

«Мужчины особенно тянут до последнего, пока уже щека не распухнет. В итоге приходят с острыми гнойными осложнениями, когда помочь сложнее», — констатирует врач.

Основная причина кариеса и последующих проблем — это систематически плохая гигиена.

«Если не счищать бактерии в зубном налете, они выделяют кислоты, которые разрушают эмаль и дентин», — объясняет стоматолог.

Наследственность играет роль лишь на 10—15%. Гораздо важнее семейные привычки.

«Если мама не приучила себя правильно чистить зубы, она не научит этому и ребенка. Все дело в образе жизни, а не в генах», — замечает врач.

Как правильно чистить зубы: инструкция от профессионала

1. Техника чистки. Самый эффективный способ — научиться у гигиениста индивидуально. Стандартная методика:

— держите щетку как ручку или ложку, а не в кулаке;

— совершайте выметающие движения от десны к режущему краю зуба (сверху вниз для верхней челюсти, снизу вверх — для нижней); горизонтальные движения травмируют десну;

— на каждую зону — около 7 движений;

— жевательные поверхности чистятся круговыми или возвратно-поступательными движениями.

2. Инструменты.

Щетка. Сейчас тенденция — к мягким щеткам. Очень эффективны монопучковые щетки для очистки придесневой зоны. Электрические щетки — вариант для «ленивых», но ими тоже нужно уметь пользоваться. Звуковые модели считаются более щадящими и эффективными.

Зубная нить — обязательна. Щетка очищает только 3 из 5 поверхностей зуба. Боковые поверхности, где чаще всего возникает контактный кариес, можно очистить только нитью. Главная ошибка — «пиление» десны, нужно аккуратно огибать зуб.

Ершики. Подбираются стоматологом по размеру межзубных промежутков. Это отличная профилактика заболеваний десен.

Ирригатор. Необходим в основном тем, у кого есть брекеты, несъемные протезы или мосты. При полном комплекте зубов ирригатор не является обязательным.

Чистка языка — необходима, так как на нем скапливается большое количество бактерий.

Паста. Ее должен подбирать стоматолог, исходя из состояния полости рта. Качественную пасту можно найти и в масс-маркете, не обязательно покупать дорогую аптечную.

Регулярная и правильная гигиена, своевременные профилактические осмотры (которые также доступны по ОМС) и отказ от страха перед стоматологом — вот что поможет сохранить здоровые зубы на долгие годы, избежав дорогостоящего и сложного лечения, резюмирует Екатерина Хижба.