Столовую сельской школы в Челябинской области признали одной из лучших в России

Пищеблок в поселке Теченском занял третье место во всероссийском конкурсе





Столовая школы в поселке Теченском Сосновского района вошла в число лучших в России. Пищеблок занял третье место во Всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая» среди сельских населенных пунктов. На федеральном этапе состязаний в Москве участники представили наиболее успешные практики организации питания детей, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.



«В своем домашнем задании „Здоровое питание в семье“ теченская школа представила сервировку стола на четыре персоны и пять блюд, состоящих из салата, второго, выпечки, десерта и напитка», — рассказали в пресс-службе министерства образования Челябинской области.

Южноуральские повара приготовили салат из запеченной тыквы с помидорами, листьями салата с апельсиновым маслом, треску на пару и рис с овощами, слойку с яблоками и десерт «Трайфл». В качестве напитка предложили морс из клюквы, черной смородины и малины.

В региональном этапе конкурса, организованного Минпросвещения России, приняли участие более 25 тысяч школ страны. В финал прошли 65 поваров. Состязания стали продолжением масштабной работы по включению родителей в решение вопросов развития образования.

«Питание школьников — очень важный вопрос. Нам нужно консолидировать усилия, чтобы и дети, и взрослые были довольны, чтобы школьная еда была и вкусной, и полезной», — отметил директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России Сергей Шатунов.

Руководитель бюро расследований Общероссийского народного фронта Валерий Алексеев сообщил о том, что работа по формированию меню в школьных столовых продолжается. В ближайшей перспективе — организация питания для детей с ограниченными возможностями здоровья.

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