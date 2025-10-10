Столкновение двух атмосферных вихрей принесет похолодание и снег на Южный Урал

Температура воздуха будет ниже климатической почти на 6 градусов

В предстоящие выходные, 11 и 12 октября, погода в Челябинской области резко испортится: температура снизится, местами пройдут дожди и снег. Ветер заметно усилится, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Над Сибирью усиливается обширный антициклон, и на север региона распространяется холодная воздушная масса, которая принесет постепенное похолодание. Температура ожидается на 3—6 градусов ниже средних климатических значений. На западе от Уральского хребта усиливается циклон, который принесет облачную погоду с небольшими осадками»,— рассказали синоптики.

В Челябинске обойдется без осадков, но будет пасмурно. В ночь на субботу температура опустится до +1...+3 градусов, днем будет около +5. Ветер восточный, 4—9 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду. В воскресенье ночью похолодает до −3 градусов, днем — 3—5 градусов выше нуля. Тоже ветрено.

По области в субботу местами пройдет небольшой дождь. Ночью температура снизится до +3...−6 градусов, днем в целом будет от 2 до 7 градусов со знаком плюс. На крайнем западе воздух может прогреться до +14 градусов. Уже в ночь на воскресенье в отдельных районах пройдет небольшой снег. Температура будет отрицательной. Днем — слабый плюс и небольшой мокрый снег. Ветер восточный, 4—9 метров в секунду с усилением до 15 метров в секунду.