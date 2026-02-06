Столетняя жительница Миасса плетет маскировочные сети для СВО

На днях она отметила очередной день рождения

Жительница Миасса Нурания Латыпова отметила 102-й день рождения. Поздравить долгожительницу в городской центр социального обслуживания пришли представители мэрии, депутаты, общественники и активисты, сообщает пресс-служба администрации города.

Нурания Латыпова — вдова участника Великой Отечественной войны, ее личная история глубоко связана с историей страны. И сейчас, несмотря на почтенный возраст, она плетет маскировочные сети для СВО. Бабушка также занимается скандинавской ходьбой в клубе «Нордики» и любит принимать гостей — для них она печет домашние пироги.

«Это вдохновляющий пример для всех нас», — отметил, поздравляя именинницу, заместитель главы города Виктор Борадачев.

Сегодня в Миассе живут 12 человек, перешагнувших столетний рубеж. Нурания Латыпова выделяется среди них своей энергией и желанием быть полезной.