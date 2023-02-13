Стоки Челябинского аэропорта затопили садовые участки

Предприятию грозит штраф или приостановка деятельности

С очистных сооружений Челябинского авиапредприятия произошел слив сточных вод на земельные участки садового товарищества. Экологическое нарушение выявила совместная внеплановая проверка Челябинской транспортной прокуратуры и Минэкологии Челябинской области. Виновным грозят крупные штрафы, сообщили сегодня, 13 февраля, в пресс-службе министерства.

Проверка установила, что в СНТ «Аэропорт» с очистных сооружений АО «Челябинское авиапредприятие» произошел слив сточных вод на земельные участки в непосредственной близости от места сброса. Кроме того, Челябинское авиапредприятие складировало на почве отходы.

Информация о нарушениях передана в природоохранную прокуратуру.

За несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления нарушителям грозит административный штраф (до 30 тыс. рублей для должностных лиц и до 250 тыс. рублей для юридических) либо приостановка деятельности на срок до 90 суток.



В пресс-службе челябинского аэропорта пояснили, что разлив произошел из-за порыва на коллекторе. Водоотведение поселка Аэропорт временно перевели на поля фильтрации до завершения ремонтных работ.

«Поля фильтрации находятся в непосредственной близости от земельных участков. В настоящее время разлив локализован», – пояснили на авиапредприятии.

