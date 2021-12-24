Стоимость проезда в общественном транспорте Миасса вырастет с февраля 2022 года

Такое решение приняли депутаты городского собрания

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Миасса решили перенести на месяц: цены вырастут с 1 февраля 2022 года. Об этом сообщили на сайте Собрания депутатов Миасского городского округа.

«Решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте, которое ранее одобрили постоянные комиссии Собрания, претерпело одно изменение. Депутаты учли предложение главы округа об установлении новых тарифов с 1 февраля, а не с начала года», — сообщили на сайте Собрания депутатов Миасского городского округа.

Месяц потребуется, чтобы оповестить жителей и перепрограммировать оборудование.

Новая цена проезда в троллейбусах — 19 рублей, в автобусах — 23 рубля.

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