Проезд в Магнитогорске подорожает до 40 рублей

Увеличение стоимости поездки объяснили растущими расходами на электричество и техобслуживание машин

С 1 января 2025 года стоимость одной поездки в общественном транспорте Магнитогорска увеличится до 40 рублей. Причиной подорожания стала растущая стоимость электричества и запчастей для автобусов и трамваев, сообщает пресс-служба администрации города.

Однако жители города смогут воспользоваться и льготами, которые позволяют существенно сэкономить. Так, по социальной карте пенсионера человек сможет совершить 30 бесплатных поездок в месяц, а за каждую следующую поездку ему будет предоставлена компенсация в 15 рублей от города.

Пожилые садоводы смогут бесплатно ездить к дачным участкам на сезонных автобусах. А поездка для школьников и студентов, которые обучаются очно в государственных заведениях, получат скидку в 15 рублей на каждую из поездок.

При оплате банковской картой поездка будет стоить 38 рублей.

«В Магнитогорске действует система транспортных карт с различными тарифами и условиями, позволяющая совершать неограниченное количество пересадок между разными видами муниципального транспорта в течение часа. Этот подход помогает жителям города значительно сократить расходы на передвижение», — отмечают в мэрии.

Города региона между тем продолжают обновлять парк машин, которые работают на муниципальных маршрутах. Новые автобусы выпущены на линию в Златоусте, а Миасс получил партию новых троллейбусов.