Стоимость поездки в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает до 33 рублей

Ценник вырастет с февраля 2022 года

Власти Екатеринбурга заявили о готовящемся повышении цен на проезд в общественном транспорте. С февраля 2022 года одна поездка будет обходиться пассажиру в 33 рубля, сообщает со ссылкой на мэра города Алексея Орлова «Интерфакс».

Повышение цен коснется только наземного транспорта. Стоимость поездок здесь не поднимали с 2007 года, а теперь она вырастет сразу на 18 процентов.

Сейчас проезд в наземном общественном транспорте Екатеринбурга стоит 28 рублей, в метро — 32 рубля.

Документы о повышении тарифов уже рассматривает региональная энергетическая комиссия.