Стоимость поездки на такси в Челябинске достигает 800 рублей утром 27 декабря

Цены сохраняются высокими после прошедшего накануне снегопада

Утро 27 декабря в Челябинске выдалось спокойным после прошедшего накануне снегопада. Однако сервисы такси не снижают цены на поездки. Сейчас максимальная стоимость составляет чуть более 800 рублей, передает ИА «Первое областное».

Преодолеть минимальное расстояние в несколько сотен метров можно за 400 рублей. Поездка чуть дальше обойдется в 500 и более рублей. Добраться до центра города из Тракторозаводского, Ленинского районов можно за 600 и более рублей. С северо-запада до центра еще дороже — более 800 рублей.

Ситуация на дорогах сохранятся непростой. Все ближайшие дни дорожники будут усиленно убирать снег.