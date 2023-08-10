Стоимость общежития и съемной квартиры в Челябинске отличаются в десять раз

Контрольно-счетная палата сравнила цены на жилье для студентов

Перед началом нового учебного года Контрольно-счетная палата Челябинской области изучила цены на студенческие общежития и аренду жилья и пришла к выводу, что они отличаются в десять раз. Своими наблюдениями эксперты делятся сегодня, 10 августа, в телеграм-канале ведомства.

Самым доступным вариантом жилья, по оценке КСП, остаются студенческие общежития. Стоимость койко-места за месяц в зависимости от университета варьируется от 800 до 1000 рублей.

Минимальная стоимость схемной квартиры за месяц — 12—14 тысяч рублей. За эти деньги можно снять однокомнатную квартиру и студию в шаговой доступности от вуза. Это примерно в десять раз больше, чем стоимость общежития. Однако цена зачастую не включает оплату коммунальных платежей. Кроме того, при съеме жилья владелец может потребовать залог, комиссию и предоплату. Кстати, в этом году количество предложений по аренде однокомнатных квартир и студий по сравнению с прошлым годом снизилось.

Максимальные цены на съемное жилье доходят до 45 тысяч рублей.





При выборе съемной квартиры эксперты советуют:

— начинать поиск заранее, чтобы иметь больше времени на выбор и сравнение вариантов;

— обращать внимание на расположение жилья и его близость к вузу, общественному транспорту и другим необходимым инфраструктурным объектам;

— не доверять устным договоренностям, заключать договор аренды с оформлением акта приема-передачи помещения;

— перед подписанием договора аренды хорошо изучить его условия;

— при совместной аренде убедиться, что вы доверяете своим потенциальным соседям и готовы с ними совместно соблюдать правила проживания;

— заранее узнать о дополнительных расходах, чтобы иметь представление о полной стоимости найма жилья;

— проверить собственника недвижимости, чтобы не снять квартиру у самозванца (заказать выписку из ЕГРН).