Стоимость лечения одного пациента в Челябинской области выросла до 15 800 рублей

Подушевой норматив финансирования за прошлый год назвала директор ТФОМС Агата Ткачева

В Челябинской области на 8,8% увеличился подушевой норматив финансирования пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Он составил 15 813 рублей в расчете на одного жителя региона. В общей сложности на оказание бесплатной для людей медпомощи было направлено более 58 миллиардов рублей. Об этом сообщила директор территориального фонда ОМС Агата Ткачева, подводя основные результаты работы за 2021 год.



Так, в системе ОМС помощь южноуральцам оказывали 199 больниц, из которых 81 — частные медцентры.

«Тенденцией последних лет является уменьшение количества муниципальных учреждений здравоохранения, которые осуществили переход в государственную собственность, и увеличение доли частных медицинских центров с 49 в 2018 году до 81 в 2021 году», — отметила Агата Ткачева.

Доходы фонда увеличилась на 11% и составили 58,5 млрд рублей. Более 50 млрд — от Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Существенно увеличился объем федеральных средств, предназначенных для борьбы с коронавирусом.

«В общей сложности в бюджет фонда было направлено 6,2 млрд рублей на оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19, а также на проведение углубленной диспансеризации населения. Наиболее затратной статьей расходов является оплата круглосуточных стационаров. В 2021 году она составила 28 млрд рублей, что выше планового показателя на 17,3%. Деньги пошли на оплату более чем 600 тысяч госпитализаций», — уточнила Агата Ткачева.

Показатель исполнения объемов медицинской помощи в дневных стационарах, оказанной по профилю «онкология», в Челябинской области составил 142%, по проведению процедуры ЭКО — 112%.