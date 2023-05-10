Сточные воды Копейска сбрасывали в озеро Курлады

Местный комплекс очистных сооружений обещают реконструировать в конце 2024 года

Прокуратура Копейска добилась в суде соблюдения природоохранного законодательства. Неоднократные проверки ведомства показывали, что в озеро Курлады через городские очистные сооружения сбрасываются неочищенные стоки. Теперь, по сведениям пресс-службы областной прокуратуры, за экологическое бедствие будет отвечать администрация городского округа.

Суд обязал местные власти соблюдать нормативы допустимых сбросов вод в озеро. Сделать это можно только после реконструкции очистных сооружений. Проблема с загрязнением водоема тянется уже давно. Первая проверка показала, что в стоках, прошедших обработку через очистные, превышены допустимые нормы загрязняющих веществ. Эти стоки сбрасываются в озеро Курлады.

После этого начальника городского МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» оштрафовали на 150 тысяч рублей.

Но последующая проверка показала, что меры не привели к действиям. Для приведения в норму параметров стоков нужна реконструкция всей системы. Прокуратура направила в суд иск о возложении на мэрию города ответственности по соблюдению природоохранного законодательства. Суд удовлетворил требования прокуратуры.

«Решением Копейского городского суда требования прокурора удовлетворены. Ответчик в лице администрации Копейского городского округа и третье лицо — МУП „Копейские системы водоснабжения и водоотведения“ исковое заявление поддержали, против его удовлетворения не возражали», — рассказали в прокуратуре.

Работы по модернизации очистных начнутся в сентябре 2023 года. В декабре прошлого года КСВВ заключили контракт с Федеральным автономным учреждением «Роскапстрой» на проектирование и реконструкцию системы водоотведения Копейского городского округа. Стоимость всех работ составит 2,05 млрд рублей. Средства направят из Фонда содействия реформированию ЖКХ и бюджета Челябинской области. Сначала компания спроектирует систему, а затем с сентября 2023 года начнутся работы по модернизации очистных. Планируется, что они завершатся в четвертом квартале 2024 года.

«По состоянию на апрель 2023 года подрядной организацией проведено обследование централизованных систем водоотведения Копейского городского округа и очистных сооружений, осуществляется оценка объема работ и сбор информации для составления проектной документации», — пояснили в прокуратуре.

Напомним, на прошлой неделе Следственный комитет заинтересовался жалобой коркинца на сброс канализации в реку Чумляк.