Сто школьников из ДНР приедут на учебу в Челябинскую область

До конца сентября из прифронтового города отправятся на Южный Урал около сотни учеников

Администрация города Ясиноватой (ДНР) и министерство образования Челябинской области готовят поездку группы из нескольких десятков донецких школьников на Южный Урал. Ребята несколько месяцев смогут учиться и отдыхать в нормальных условиях, не опасаясь обстрелов, подтвердили Первому областному информагентству в пресс-службе Минобра.



«В Челябинскую область поедут учиться порядка 100 наших школьников. До конца сентября они точно отправятся. Они будут полноценно обучаться со своими сверстниками», — сообщил глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

Между тем в министерстве образования уточняют: пока точно неизвестно ни число прибывающих юных дончан, ни география их расселения.

«Согласование с донбасской стороной идет прямо сейчас, буквально в ручном режиме. В Ясиноватой решают вопрос с отправкой, мы подбираем муниципалитеты, где ребятам смогут обеспечить условия для отдыха и где педагоги готовы взяться за сложную работу. Ведь школьники в Ясиноватой из-за боевых действий уже несколько лет находятся на дистанционном обучении и из-за этого сильно отстают по программе от своих ровесников на Южном Урале», — объяснили в пресс-службе Минобра.

В образовательном ведомстве, впрочем, отмечают, что и сокращают разрыв донецкие ребята очень быстро: в считанные недели большинство наверстывают упущенное и оказываются способны учиться вместе со сверстниками-южноуральцами. Опыт работы с приезжими у педагогов Челябинской области тоже есть: напомним, с лета 2022 года на Южный Урал регулярно прибывают группы донбасских детей. Летом их ждет отдых во время «Университетских смен» в оздоровительных лагерях, во время учебного года они посещают школы в разных муниципалитетах, например в Миассе и Красноармейском районе.

По данным пресс-службы министерства образования, планируется, что ясиноватские ребята пробудут в Челябинской области почти до самого Нового года. Это будет своеобразный рекорд, ведь до сих пор периоды пребывания юных донбассцев на Южном Урале не превышали месяца-полутора. Такой срок был связан и с бюрократическими процедурами, и с чисто психологическими вопросами: школьники в конце концов начинали тосковать по родителям и родному дому, даже несмотря на постоянную опасность обстрелов.

Напомним, Ясиноватая — город и районный центр в 20 километрах от Донецка. В ДНР это одна из крупнейших железнодорожных станций. С 2014 года город находится в прифронтовой полосе и практически ежедневно подвергается обстрелам с украинской стороны. С июня 2022 года шефство над Ясиноватой взяла Челябинская область.