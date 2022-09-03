Сто лучших школьников наградили стипендиями в Челябинске

Размер выплаты составил 10 тысяч рублей

Глава Челябинска Наталья Котова наградила именными стипендиями сто лучших школьников города, которые добились высоких результатов в учебе, спорте и культуре. Мероприятие прошло в зале центра «Театр+кино» 2 сентября, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Именную стипендию в размере 10 тысяч рублей получили победители интеллектуальных и спортивных состязаний, а также творческих конкурсов различного уровня. Выдвигали школьников образовательные организации, комитет по делам образования города, управление по физической культуре и спорту и управление культуры.

«Вы, челябинцы, поднимаетесь на пьедесталы почета, в том числе и на международные, своими успехами прославляете родной город далеко за его пределами. Каждый из вас получил именную стипендию, пусть она станет стимулом для вашего дальнейшего роста. От всей души поздравляю вас с этой наградой, желаю дальнейших побед, и очень надеюсь, что вы, когда повзрослеете, продолжите жить и работать в родном Челябинске»,— поздравила Наталья Котова.

Также мэр поблагодарила наставников талантливых ребят вложенные в них знания и силы и за поддержку учеников.