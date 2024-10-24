Стильно и по‑мусульмански: челябинка создает одежду «скромной моды»

Fashion‑дизайнер Диана Жалилова работает в стиле, сделавшем ставку на благопристойность

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В понимании большинства мода — это яркие, открытые и экстравагантные наряды, но не так давно появилось направление, которое делает ставку на благопристойность. И оно идеально ложится на исламскую культуру, говорит челябинка Диана Жалилова, создательница южноуральского бренда одежды «скромной моды».

«Наряды в стиле Modest Fashion — это сдержанность и достоинство, пастельные тона, отсутствие глубоких декольте и вызывающих разрезов. Если брать шире, Modest Fashion — это про ценность сохранения себя, своей уникальности, внутренней уверенности и гармонии», — говорит дизайнер.

Диана по национальности татарка. Говорит, в родительской семье строго мусульманских правил не придерживались. Но, выйдя замуж, Диана стала ближе к исламу, прониклась традициями, захотела соблюдать правила поведения, в том числе в одежде. При этом, как и большинству молодых девушек, ей хотелось выглядеть красиво. И тут она столкнулась со сложностями: найти стильную и модную одежду для мусульманок в магазинах и маркетплейсах трудно…

Диана решила шить для себя сама. А когда поняла, что получается, решила поделиться своим видением закрытой женской одежды с миром.





«В прошлом году запустила свой бренд DINA на женском мусульманском форуме в Челябинске. Первую линейку одежды я разработала за два-три месяца. В коллекцию вошло восемь разноплановых образов в романтическом, строгом и праздничном стиле», — рассказывает Диана Жалилова.

Любимый образ дизайнера — молочный жакет из шерсти с сочетанием юбки плиссе: образ романтичный и легкий, но при этом сдержанный и элегантный.





«Хочу отметить, что к данному жакету подойдет любой низ. К примеру, этот жакет можно сочетать со строгими брюками или расклешенными свободными джинсами. Также обратите внимание на юбку плиссе длиной миди. Под нее подойдет приталенный лонгслив или объемный свитер».

Сегодня DINA — уже достаточно известный бренд. Был представлен на двух масштабных мероприятиях в Челябинской области: Парижской неделе моды и Параде моды на Кировке.





Сегодня одежда этого бренда набирает популярность не только в Челябинске, но и в Татарстане и Москве. Между тем у дизайнера бурлят новые идеи:

«Меня все чаще посещают мысли разработать коллекцию купальников для мусульманок — „буркини“. Мне хочется, чтобы такие купальники были не просто комфортными и закрытыми, но и стильными. Еще хотела бы уделить внимание созданию верхней одежды — люблю пушистые и объемные шубы и пальто».

Также Диана Жалилова уже планирует новую коллекцию, которая отразит ее любовь к родному краю. Наброски и эскизы уже есть, но делиться ими мастерица пока не спешит — готовит сюрприз к фестивалю «Платье города — 2025» в Челябинске.

Автор: Лилия Полякова