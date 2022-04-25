Стихийный скотомогильник у заброшенной шахты нашли в Челябинской области

Минэкологии региона в ближайшее время проведет проверку

Министерство экологии Челябинской области в ближайшее время проверит стихийный скотомогильник в поселке Горняк (г. Копейск), сообщили сегодня, 25 апреля, ИА «Первое областное» в пресс-службе министерства. Кости и шкуры скота рядом с одной из шахт обнаружили местные жители.

По словам жителей поселка, территорию шахты в качестве скотомогильника облюбовало одно из местных сельхозпредприятий. Свои сообщения они сопровождают фотографиями останков животных, сваленных прямо на обочине проселочной дороги.

В Министерстве экологии Челябинской области сообщили ИА «Первое областное», что в курсе ситуации.

«По данному факту специалисты управления государственного регионального экологического надзора в ближайшее время проведут выездное обследование для принятия соответствующих мер по устранению возникшей ситуации», — сказали там.

ИА «Первое областное» будет следить за ситуацией.