Стихийную свалку на улице Чичерина в Челябинске ликвидировали

На это ушел один вечер

В Челябинске свалку у дома № 29 по улице Чичерина ликвидировали вечером 25 октября — сразу же после поручения и.о. мэра Алексея Лошкина. Об этом сообщили в администрации города.

В мэрии уточнили, что мусор в незаконном месте оставляли и организации, расположенные в близлежащих домах. Им выдано шесть актов нарушений, в ближайшее время их привлекут к ответственности.

«Размер штрафа за складирование мусора в неположенном месте для должностных лиц составляет от 5 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 50 до 600 тысяч»,— уточнили в администрации города.

Напомним, на стихийную свалку врио мэра Алексею Лошкину пожаловались местные жители. Они сообщили, что раньше на этом месте находилась контейнерная площадка, но потом ее перенесли в другое место. Люди же по старой памяти продолжили оставлять мусор на прежнем месте. Алексей Лошкин поручил ликвидировать свалку до вечера.