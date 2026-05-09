Стихи челябинских поэтов о войне звучат в эфире радио

Послушать их можно будет каждый час 9 мая на 100 ФМ.

Редакция «Радио 100» запустило новый проект, посвященный 81-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. Сегодня, 9 мая, в эфире радио весь день звучат стихи южноуральских поэтов военного времени. Ведущие поделились впечатлениями о прочтении и даже показали информагентству один из выпусков.

«Этот проект о памяти, о Подвиге народа, о том, как важно сохранить и передать потомкам эту историю. Каждый ведущий выбрал стих, который его тронул. Получилось искренне и с душой», — рассказала музыкальный редактор Кристина Вовченко.

Радиоведущие зачитали произведения о войне Людмилы Татьяничевой, Вячеслава Богданова, Анатолия Головина, Елены Ранневой, Марка Гроссмана, Нины Кондратковской и других.



«Ком подкатывает к горлу и сложно говорить. Потому что все эти строки пронизаны болью войны», - делится радиоведущая Ольга Деева.