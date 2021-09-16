Стендап-комик из Челябинска Наталья Краснова попала в топ самых сексуальных женщин страны

Рейтинг опубликовал мужской журнал Maxim

Наталья Краснова четвертый раз вошла в топ ста самых сексуальных женщин страны по версии журнала Maxim. Сейчас на сайте издания идет голосование, и Наталья на момент публикации набрала больше 400 голосов. Как заявила сама красотка, в этот раз сотрудники журнала ее даже не предупредили об участии в голосовании.



«Я опять в рейтинге самых сексуальных Ж по версии журнала М. Я в задумчивости, почему меня не предупредили? Но даже при всем при этом я уже на 31 месте, а это я еще и голосовать за себя не просила»,

— пишет Наталья на своей странице в «Инстаграме».

Через несколько часов после поста Наталья поднялась в рейтинге на седьмое место.

Отметим, что в топ журнала Maxim вошли еще несколько девушек из Челябинской области: в момент публикации на 15-м месте — модель родом из Южноуральска Ирина Шейк, а на 26-м — спортивный журналист и звезда телеканала «Россия-2» Анна Кастерова.