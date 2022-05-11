Стелу в честь воинов Челябинской области установят в Санкт‑Петербурге

Памятник изготовлен по инициативе сенатора РФ Маргариты Павловой

На Невском пятачке установят стелу в честь южноуральцев, участвовавших в обороне Ленинграда. Памятник «Воинам Челябинской области» на Интернациональной аллее памяти и славы мемориального комплекса под Санкт-Петербургом изготовлен по инициативе сенатора РФ Маргариты Павловой при поддержке губернатора Алексея Текслера. Открытие памятника состоится в июне 2022 года. Об этом сегодня, 11 мая, сообщили в пресс-службе главы региона.



«Скульптор Владислав Булычев изготовил стелу из природного змеевика, барельеф — из чугуна. На памятнике изображена реальная картина событий, восстановленных по фотографиям с места боев. Одним из элементов мемориальной стелы станет гильза от снаряда с южноуральской землей», — рассказали в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Символическая акция по наполнению гильзы землей с участием ветеранов и молодежи из муниципалитетов региона пройдет 18 мая на привокзальной площади Челябинска. После этого ее доставят в Санкт-Петербург.

Установить памятные плиты воинам Великой Отечественной войны из регионов, павших за Родину в боях под Ленинградом, 30 января 2020 года сенаторам поручила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По архивным данным, общая численность погибших в боях жителей Челябинской области составила 14 714 человек, из них на Невском пятачке пали 655 воинов.

Невский пятачок — условное обозначение плацдарма на левом берегу Невы напротив Невской Дубровки. Советские войска удерживали эту территорию с 19 сентября 1941 года по 29 апреля 1942 года и с 26 сентября 1942 года по 17 февраля 1943 года. Этот небольшой участок сыграл решающую роль в удержании линии фронта и прорыве блокады Ленинграда. Здесь шли ожесточенные бои и погибли тысячи бойцов.