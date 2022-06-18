Стелу в честь воинов Челябинской области установили под Санкт‑Петербургом

Торжественное открытие мемориала прошло накануне Дня памяти и скорби

Сегодня, 18 июня, на Невском пятачке под Санкт-Петербургом состоялось торжественное открытие стелы «Камень памяти челябинцам», посвященной тем южноуральцам, которые погибли, сражаясь за Ленинград. В церемонии открытия приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Ленинградской области Александр Дрозденко, передает журналист ИА «Первое областное» с места событий.

«Дорогие ветераны, уважаемые друзья, дорогие земляки. Буквально через несколько дней мы будем отмечать трагическую дату — День памяти и скорби, день начала Великой отечественной войны. Четыре долгих года наш советский народ, наша армия день и ночь в тылу и на фронте ковали победу. И одна из самых трагических и героических страниц Великой Отечественной войны — это блокада Ленинграда. Здесь на протяжении нескольких лет на Невском пятачке каждый день погибали советские воины. Мы сегодня отдаем дань памяти этим героическим людям, которые не дали врагу прорваться к Ленинграду, а потом прорвали здесь блокаду»,— сказал Алексей Текслер.

Глава Челябинской области отметил, как важно помнить о том, что происходило на самом деле, и добавил, что поколение российских детей обязательно будут знать и помнить об этом времени.

«Потому что если не знать и не помнить, то это фашистская зараза прорастает. И наши воины сейчас защищают Донбасс от неонацистов, и они обязательно победят. Мы не сомневаемся и мы помогаем им добиться победы»,— добавил Алексей Текслер.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поблагодарил Алексея Текслера и добавил, что Ленинградская область испытала огромные тяготы во время Великой Отечественной войны, и каждый сантиметр на Невском пятачке пропитан кровью воинов, причем не только из Челябинской или Ленинградской областей, но и из других российских регионов, а также из Грузии, Украины и других стран.

На открытии стелы присутствовала и Татьяна Ивановская — внучка одного из погибших на Невском пятачке солдат.

«Первый раз я приехала на Невский пятачок в 2020 году, потому что мне сообщили о том, что здесь нашли останки моего дедушки. Нашли меня просто чудом. Мой дедушка — Кузачев Михаил Алексеевич был призван на срочную службу с Магнитогорского металлургического комбината в 1940 году. У него уже был сын в это время, мой отец. В декабре 1941 года он погиб здесь, защищая город Ленинград. Я очень долго искала его, бабушка искала, но, к сожалению, она не дожила до его дня»,— рассказала Татьяна Ивановская.

Исполнителем стелы воинам Челябинской области стал скульптор Владислав Булычев. Плита памятника сделана из змеевика, уральского камня, добытого ручным способом. Рельеф исполнен из чугуна. Кроме того, одним из элементов мемориальной стелы стала гильза от снаряда боевого танка Т-34, найденная поисковиками в 2012 году на Синявинских высотах. В нее заложена земля из южноуральских муниципалитетов, внесших значительный вклад в помощь стране в годы Великой Отечественной войны.

Установить памятные плиты воинам Великой Отечественной войны из регионов, павших за Родину в боях под Ленинградом, 30 января 2020 года сенаторам поручила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По архивным данным, общая численность погибших в боях жителей Челябинской области составила 14 714 человек, из них на Невском пятачке пали 655 воинов.