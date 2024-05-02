Стелу «Город трудовой доблести» установят в Златоусте в этом году

Ее высота составит 14 метров

До конца 2024 года в Златоусте появится бронзовая стела «Город трудовой доблести». Проект реализуют благодаря инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера после получения Златоустом почетного звания полтора года назад. Проектом дизайна поделился глава Златоуста Максим Пекарский.

Конструкцию установят на площади у дворца культуры «Металлург». Дизайн 14-метровой стелы разработал скульптор Денис Стритович. Памятник будет выполнен из светло-серого гранита с нанесением объемных рисунков. На пилонах из мозаики выложат фотографии времен Великой Отечественной войны, а на фризе — панораму Сталинградской битвы.

Мотив стелы взяли с клинка, который изготовили в 1943 году мастера Златоустовской оружейной фабрики. Своим внешним видом стела будет перекликаться с техникой гравюры на стали.