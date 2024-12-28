Стела на въезде в Сатку может стать лучшей в России

Сегодня последний день народного голосования

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Стела на въезде в Сатку претендует на звание лучшей в России. Сегодня завершается народное голосование Всероссийского конкурса «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств», передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на оргкомитет.

На конкурс было подано 526 заявок из 76 субъектов Российской Федерации. За две недели полуфинала проголосовало более полумиллиона неравнодушных граждан и выбрали лучшие проекты, отражающие уникальность и красоту населенных пунктов страны.

В финал вышли девять входных групп общественных пространств из каждого федерального округа и девять въездных стел муниципальных образований, в том числе саткинская.

Ярко-красный монумент встречает гостей региона со стороны федеральной трассы М-5 «Урал». На панелях с подсветкой — мужской и женский образы. Она — символ созидания, он — олицетворение труда.

Открытое народное голосование завершается сегодня в 15:00 местного времени (13:00 мск). Поддержать родной регион можно в группе проекта «Формирование комфортной городской среды» в ВК.

Награждение победителей пройдет в феврале 2025 года в Национальном центре «Россия».