Стажер губернатора в «Героях Южного Урала» Евгений Мурашов проверил работу ЦУР

Ветеран СВО ранее обучался по программе «Время героев»



Евгений Мурашов, кавалер двух орденов Мужества и участник специальной военной операции, в рамках своей стажировки по проекту Челябинской области «Герои Южного Урала» посетил Центр управления регионом (ЦУР), сообщили в организации.

Евгений — кадровый военный, полковник. После возвращения с фронта он решил продолжать служить своей стране, но уже в мирной жизни и для этого прошел обучение по федеральной программе «Время героев».

«Губернатор берет меня в некоторые свои рабочие поездки, я подробно знакомлюсь с его стилем работы. Он очень многому может меня научить. Также приглашает на некоторые совещания, в том числе и закрытые. Очень много мне подсказывает, рассказывает. Очень интересно», — рассказал участник региональной программы.

Под руководством губернатора Челябинской области Алексея Текслера Евгений знакомится с работой различных ведомств, изучая их функции и влияние на жизнь региона. Визит в ЦУР стал для него важным опытом. Здесь он узнал о том, как центр помогает управлять региональными процессами и улучшать качество жизни граждан.

«Приехал сюда, в Центр управления регионом, познакомиться непосредственно вообще с центром. Я даже не знал, что такое есть у нас в регионе. Поверхностно слышал о вашей работе и сегодня только посмотрел. Оказывается, это очень важно», — отметил Евгений Мурашов.

Он узнал, что Центр управления регионом повышает эффективность коммуникации жителей региона с органами власти для оперативного решения возникающих проблем. Он служит координационным центром по мониторингу и обработке обращений и сообщений граждан, формирует рекомендации по онлайн-взаимодействию органов власти с населением и юридическими лицами. ЦУР координирует работу различных органов и организаций Челябинской области по направлениям своей деятельности для улучшения взаимодействия с гражданами.