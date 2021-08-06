Статью челябинских медиков о вакцинации впервые опубликовали в британском журнале Nature

В основу исследования легли пятилетние наблюдения за пневмококковой инфекцией

Первый случай в истории южноуральской медицинской науки: авторитетный британский научный журнал Nature опубликовал статью челябинских врачей. Авторами научного исследования стали два профессора Южно-Уральского государственного медуниверситета — Галина Игнатова и Владимир Антонов, а также главный пульмонолог России Сергей Авдеев. Публикация посвящена проблемам вакцинации от пневмококковой инфекции пациентов с хронической обструктивной болезнью легких, сообщает пресс-служба областного Минздрава.

Галина Игнатова, доктор медицинских наук, профессор возглавляет кафедру терапии Института дополнительного профессионального образования (ИДПО) ЮУГМУ. Доктор медицинских наук Владимир Антонов — профессор кафедры терапии ИДПО, доктор медицинских наук, доцент. В основу публикации легли пятилетние наблюдения. Сама публикация готовилась почти два года — много времени заняли согласования и независимый аудит данных.

«Согласование публикации в иностранные журналах и, тем более, в Nature — очень долгий процесс. Они крайне неохотно берут исследования российских врачей, демонстрируют недоверие к нашим данным. До этого в Nature из российских статей была лишь публикация о „Спутник-V“. Для публикации в 2018 году мы прошли через независимый аудит, приезжал профессор из Германии, перепроверял наши данные. Он был очень впечатлен тем, что на Южном Урале существует такой уровень исследований, оборудования и материалов. Думаю, поэтому публикация и состоялась», — рассказывает один из авторов статьи Владимир Антонов.

Ученые продолжают исследования по профилактике развития пневмококковых пневмоний у пациентов с ХОБЛ, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом. В процессе работы удалось получить уникальные данные о роли пневмококковой вакцинации в профилактике и лечении коронавируса. С первых дней пандемии пульмонолог Владимир Антонов работает в «красной зоне» областной клинической больницы № 3 и реанимационных отделений других челябинских больниц как врач-консультант.

В Минздраве пояснили, что Nature входит в десятку самых цитируемых научных журналов мира. Публикация в Nature автоматически означает, что представленные результаты исследований представляют серьезное продвижение в той или иной области науки. Критерии отбора статей чрезвычайно жестки, большинство направляемых в журнал материалов отсеиваются еще до стадии рецензирования.

