В деревне Алексеевке Саткинского района капитально отремонтировали старый ФАП, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«За несколько месяцев ФАП изменился до неузнаваемости. Новая кровля и фасад здания, внутри просторные и чистые кабинеты. В помещениях заменена система отопления, проведена модернизация электромонтажной части, смонтирована система пожарной безопасности», — отмечают в пресс-службе.

Работы шли по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». На ремонт потратили более 2,6 млн рублей.

К ФАПу прикреплены 50 жителей небольшой деревеньки, но когда начинается дачный сезон, пациентов становится больше.

В больничной лаборатории Златоуста появился первый ПЦР-аппарат. Это позволит сократить время анализа.

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