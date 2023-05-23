«За несколько месяцев ФАП изменился до неузнаваемости. Новая кровля и фасад здания, внутри просторные и чистые кабинеты. В помещениях заменена система отопления, проведена модернизация электромонтажной части, смонтирована система пожарной безопасности», — отмечают в пресс-службе.
Работы шли по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». На ремонт потратили более 2,6 млн рублей.
К ФАПу прикреплены 50 жителей небольшой деревеньки, но когда начинается дачный сезон, пациентов становится больше.
В больничной лаборатории Златоуста появился первый ПЦР-аппарат. Это позволит сократить время анализа.
Лучшую бригаду скорой помощи назвали в Челябинской области — на Южном Урале завершился конкурс профессионального мастерства.