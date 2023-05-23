Старый ФАП открывают после капремонта в деревне под Саткой

На работы потрачено более 2,6 млн рублей

В деревне Алексеевке Саткинского района капитально отремонтировали старый ФАП, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«За несколько месяцев ФАП изменился до неузнаваемости. Новая кровля и фасад здания, внутри просторные и чистые кабинеты. В помещениях заменена система отопления, проведена модернизация электромонтажной части, смонтирована система пожарной безопасности»,

— отмечают в пресс-службе.

Работы шли по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». На ремонт потратили более 2,6 млн рублей.