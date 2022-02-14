Южноуральские студенты поборются за гранты и стажировки в крупных компаниях

Стартовала регистрация на конкурс «Моя страна — моя Россия»

Стартовала регистрация на Всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия». Информацию об этом опубликовали на сайте АНО «Россия – страна возможностей». Принять участие в нем могут студенты, аспиранты, молодые предприниматели и специалисты, общественные деятели и ученые в возрасте от 14 до 35 лет. Отмечается, что лучшие инициативы получат грантовую поддержку.

Конкурс предоставляет участникам возможность предложить культурные, образовательные, технические и социально-экономические проекты, которые могут повлиять на развитие российских территорий. На выбор доступно 17 номинаций, но их точное содержание, меняющееся каждый год, следует уточнить на официальном сайте конкурса.

«На этот раз тематика конкурса соотнесена с приоритетами Года культурного наследия народов России. Уверен, что он привлечет к себе большое внимание», — отметил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Победителей конкурса ждут денежные премии и гранты на реализацию проекта, а также дополнительные образовательные программы и стажировки в крупных российских компаниях с возможностью дальнейшего трудоустройства. Кроме того, победители в возрасте до 17 лет отправятся в международный детский центр «Артек» и Всероссийский детский центр «Океан».