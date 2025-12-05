Стартовала регистрация на V Форум волонтеров и гражданских активистов «Патриоты Урала»

Мероприятие пройдет в марте в Ханты‑Мансийском автономном округе — Югре

В День добровольца, который отмечают 5 декабря, по поручению полномочного представителя президента РФ в УрФО Артема Жоги стартовала регистрация на V Форум волонтеров и гражданских активистов «Патриоты Урала». Он состоится в марте 2026 года в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. По словам Артема Жоги, выбор обусловлен тем, что именно там функционирует Гуманитарный добровольческий корпус.

«Такой опыт нужно не только поддерживать, но и распространять на другие регионы. Символично, что регистрацию мы запускаем в День добровольца. Приглашаю всех неравнодушных стать частью форума», — отметил Артем Жога.

Нововведением станет внедрение площадки для школьников и молодежи. Там ребята, в том числе и из «Движения первых», смогут принять участие в проектах, поддерживающих бойцов СВО и членов их семей.

Участники форума обсудят, как оказывать помощь ветеранам в госпиталях, как освещать деятельность НКО, поддерживающих участников СВО и их близких, а также то, как привлекать ветеранов в патриотические проекты для детей и молодежи. Мероприятие завершится пленарной сессией с участием полпреда президента в УрФО. Подать заявку на регистрацию можно до 18 января 2026 года по ссылке.