Стартовал прием заявок на первый в 2026 году конкурс президентских грантов

Его итоги подведут уже в январе

Фонд президентских грантов объявил о начале приема заявок на первый конкурс 2026 года, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Стоит отметить, что по итогам второго конкурса, проведенного Фондом президентских грантов в 2025 году, Челябинская область заняла первое место (без учета Москвы) по количеству победителей среди некоммерческих организаций», — отмечают в пресс-службе.

Заявки на новый конкурс принимаются до 23:30 (по Москве) 15 октября 2025 года.

Подать заявку можно на официальном сайте президентскиегранты.рф. Итоги конкурса будут подведены не позднее 20 января 2026 года.

Получить консультацию можно в Фонде поддержки гражданских инициатив Южного Урала по телефону 8 (351) 220-74-20 и в управлении общественных связей правительства Челябинской области по телефону 8 (351) 263-38-34.