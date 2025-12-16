Старт в успешное будущее: ЮУрГУ раскрыл абитуриентам секреты поступления в вуз

Эксперты рассказали, как выбрать профессию мечты

Южно-Уральский государственный университет встретил абитуриентов и их родителей на открытом мероприятии нового формата.

Мы развиваемся и стараемся идти в ногу со временем, и поэтому традиционный день открытых дверей впервые прошел в новом формате — открытой сессии. Проректора ЮУрГУ и руководители профильных подразделений рассказали о новшествах приемной кампании 2026 года, новых форматах образовательных программ и возможностях освоения дополнительных специальностей, внеучебных возможностях и карьерных траекториях с реальной перспективой трудоустройства.

Встречу открыла заместитель проректора по образовательной деятельности (профориентационная направленность) ЮУрГУ Кристина Богомазова:

«Мы рады видеть вас в стенах нашего университета. Это наше первое профориентационное касание с вами. Профориентация в жизни абитуриента оставляет большой след, и если правильно ей воспользоваться, то этап поступления пройдет для вас комфортно и интересно. После сегодняшнего мероприятия еще раз проанализируйте направления, которые вам близки, обдумайте экзамены и обязательно приходите на другие профориентационные мероприятия ЮУрГУ для определения приоритетного направления».

Об образовательных возможностях и проектном обучении, о взаимодействии с индустриальными партнерами рассказала проректор по образовательной деятельности ЮУрГУ Марина Потапова.

«Самое главное, что вам нужно понимать сегодня, выбирая направления подготовки, — есть ключевые принципы, которые мы предлагаем абитуриентам. Вы приходите в университет, чтобы быть счастливыми в своей профессии. Поэтому по итогам обучения вы должны сформировать те умения и навыки, которые понадобятся в профессиональной жизни», — обратила внимание Марина Владимировна.

Проректор по молодежной политике и социальным вопросам ЮУрГУ Анастасия Лапо представила весь спектр возможностей внеучебной деятельности, доступный студентам. Она отметила, что обучение в Южно-Уральском государственном университете позволяет ребятам развивать себя не только в научной и профессиональной сфере, но и в творческой.

Начальник управления профессиональной ориентации и организации приема ЮУрГУ Иван Сухих рассказал о новшествах приемной кампании 2026 года: какие существуют способы подать заявление, как выбрать экзамены и где изменяются минимальные проходные баллы.

Живое общение с представителями университета дало возможность узнать самую важную информацию о поступлении.

В ходе открытой сессии директор Центра карьеры ЮУрГУ Ксения Якунина рассказала о том, как сотрудники центра помогают выстраивать связи между студентами, выпускниками и ведущими работодателями, а также о создании цифрового карьерного следа в виде портфолио в личном кабинете каждого обучающегося.

Новый формат Дня открытых дверей дал возможность будущим студентам познакомиться со всеми направлениями подготовки вуза на большой стендовой площадке. Абитуриенты получили инсайдерскую информацию о каждом направлении обучения от преподавателей, а студенты поделились с ребятами реальными историями о том, как найти себя в большом мире университета и мире профессий.

Если вы не смогли присутствовать на Дне открытых дверей, то у вас есть возможность посмотреть трансляцию с мероприятия.

