Старт работ по асфальтированию улицы Дарвина в Челябинске запланирован на август

В мэрии опровергают сообщения об остановке ремонта

Начало работ по асфальтированию улицы Дарвина в Челябинске, где проводится капитальный ремонт, запланировано на начало августа, сообщил корреспонденту ИА «Первое областное» заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов. Ранее жители города сообщали, что работы на Дарвина остановились.

Сообщения в соцсетях об отсутствии на участке ремонта дорожной техники и остановке ремонта появились на прошлой неделе. Корреспондент ИА «Первое областное» побывал на месте и также не застал там дорожников, за исключением нескольких рабочих, занимавшихся разметкой будущего тротуара и устройством линии опор освещения. Часть улицы, за счет которой планируется расширить автодорогу, огорожена пластиковыми блоками. Автотранспорт движется по участку дороги шириной примерно в полторы полосы. По этой причине, а также из-за нарушения дорожного покрытия для прокладки коммуникаций, автомобили движутся с низкой скоростью.

По словам Андрея Ксензова, подрядная организация ООО «Урал-Сервис-Групп» не извещала заказчика о приостановке ремонта.

«Работы выполняются в соответствии с графиком и разработанной проектно-сметной документацией»,— сообщил заместитель главы города.

Он добавил, что в настоящее время на улице Дарвина идет устройство сети наружного освещения, подготовка основания под расширение проезжей части, устройство основания дорожной одежды бокового проезда, монтаж бортовых камней, устройство кабельной канализации светофорных объектов. Старт работ по асфальтированию дороги запланирован на начало августа.

Напомним, что капитальный ремонт улицы Дарвина в Челябинске проводится по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Контракт выиграла та же организация, которая ранее сорвала реконструкцию набережной реки Миасс возле концертного зала им. С. С. Прокофьева. Эта же компания получила подряд на ремонт улицы Худякова. Работы на ней должны начаться сегодня, 27 июля.