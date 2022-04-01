Старшеклассники Фершампенуаза отправили учителей в подвал

Ученики организовали хоррор-квест

В Челябинской области школа села Фершампенуаз организовала хакатон для старшеклассников. По условиям одного из заданий учителям пришлось собирать мусор в подвале, который специально разложили ученики. Проект носил просветительский и развлекательный характер, в нем приняли участие пять команд из семи школ Нагайбакского района. Команды соревновались в создании самого оригинального продукта: мобильного приложения, робота, 3D-модели трактора и даже профориентационного квеста с элементами хоррора, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В Фершампенуазской школе по нацпроекту «Образование» запустили современную лабораторию «Точка роста». Это кабинет, где дети могут научится робототехнике, видеографике, информационным технологиям и другим отраслям знаний. На базе «Точки роста» в школе решили запустить районный хакатон «START-UP PROJECT»: пригласили детей из других школ и раздали им задания. Команды должны были разработать свой продукт: информационный, технологический, научный, — в общем, любой, но с условием, что он станет познавательным или может быть применен на практике.

Три дня дети сочиняли, придумывали и разрабатывали свои продукты. Важное условие — они должны соответствовать «точкам роста» Нагайбакского района: сельское хозяйство, растениеводство, птицеводческое производство.

Дети подошли к заданиям всерьез и удивили местных педагогов и партнеров школы своими разработками. Одна команда создала Лего-модель робота-сортировщика. Если его разработать и применить в сельском хозяйстве, то робот вполне сгодится для сортировки зерна или овощей.

Другая команда придумала мобильное приложение для торговой марки — производителя из Нагайбакского района. Если наводить камеру телефона на логотип марки, то приложение представит всю информацию о бренде.

Один из самых оригинальных продуктов — хоррор-квест про профориентации. Школьники придумали задания, распределили их маршрут по всей школе и пустили учителей и жюри по пунктам. В столовой, коридорах и кабинетах участников квеста ждали неожиданные «страшилки» и переодетые в стиле фильмов жанра хоррор и ужасов организаторы квеста. В это же время участники должны были определить, к каким сельхозпрофессиям относятся пункты квеста. А в подвале ребята оставили мусор, который должны были найти игроки. В этом пункте маршрута нужно было отгадать профессию дворника.

По словам директора школы Людмилы Лысовой, такие мероприятия будут проводить и впредь. Это не только объединяет детей и заставляет их креативно мыслить, но и углубляться в экономические особенности развития своего района.