Старинный мост показался из-под воды в Миассе во время паводка

Или, возможно, это останки дамбы

Во время паводка в Миассе упал уровень городского пруда. В итоге из-под воды показались останки старинной постройки. Жительница Миасса Катерина Гусева сняла их на фото.

Из-под воды видны два ряда деревянных столбов. Они частично сгнили, но дают представление о размерах некогда стоявшего на пруду сооружения.

«Что это было, сказать не могу. В комментариях к фото мнения разделились: есть версия, что это останки дамбы. Или же старинный мост, который вел от дома золотопромышленника на другой берег», — говорит Катерина.

По словам автора фото, уровень воды в пруду давно не падал так низко. Для многих жителей города находка стала настоящим сюрпризом.