Жители Чесменского района поделились старинными национальными рецептами

Здесь и мордовская кухня, и татарская, и белорусская

Ни для кого не секрет, что юг Челябинской области населяют представители самых разных национальностей. Например, в Чесменском районе можно встретить и русских, и белорусов, и украинцев, и татар, и казахов, и многих-многих других. У каждого из них своя история, свои традиции и, конечно же, своя особенная кухня. В краю великих битв и славной истории его народов — именно так называют свою землю жители Чесменского района — реализуется проект «Жить на своей земле. Кухня» при поддержке гранта Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала. Волонтеры благотворительного фонда «СТАРТ» общаются с самими чесменцами, их детьми, внуками и даже правнуками и узнают их истории и, конечно же, национальные рецепты. Различия кухонь налицо, и мы решили поделиться с читателями некоторыми вековыми и даже более старыми рецептами.

Русская кухня

Исконно русские рецепты хранятся в семье Натальи Дураковой и Татьяны Шопиной, проживающих в поселке Черноборском. Их им передали бабушка и дедушка — Степановы Трофим и Степанида, которые поселились в поселке в 1936 году после переезда из Пензенской области. Варили бабушка и дедушка в печи или на маленькой плите, расположенной рядом. А летом готовили прямо во дворе на таганках — в чугунке, установленном на треножке. В меню у Степановых были простые щи, затирюха, холодец из гуся, хлебово и другие блюда.

Фото предоставлено Натальей Дураковой

Вот как, например, готовить затирюху.

«Поставить на огонь воду. На доску насыпать горкой муку, сделать лунку и разбить туда яйцо. Яйцо нужно затереть пальцами с мукой до мелких комочков, просеять через сито от остатков муки, подождать минут пять, чтобы чуть подсохло, и опять просеять. Запустить затирюху в кипяток, помешивая, чтобы не было комков. Чуть поварить. В тарелку можно добавить сметаны и зелени»,— рассказывают внучки Степановых.

Еще одно интересное блюдо — молозиво. Степановы брали первое коровье молоко и томили его на сковороде. Оно становилось густым и твердело, и полученный продукт резали на кусочки и ели.

«Такое получается только с первого молока. Со следующих доек не выйдет»,— уточнили женщины.

Татарская кухня

69-летняя Лениза Кельмухаметова, которая с четырех лет живет в поселке Редутово, готовит для своей семьи традиционные татарские блюда, рецепты которых достались ей от бабушки и матери. На столе у хозяйки — корт, табикмэк, зур бэлеш, кабак бэлеше, чак-чак и другие национальные вкусности.

Табикмэк — это мелкие кисловатые блины на дрожжевом тесте. По словам Ленизы Абдрахмановны, тесто для них заводят сразу, без опары.

«Берутся молоко, дрожжи, соль, одна чайная ложка сахара. Замешивается тесто средней густоты. Расстаивается 40 минут. Сковорода смазывается гусиным жиром. Тесто наливается половником. Размер блина должен быть не больше пиалы. Обжаривается с обеих сторон»,— рассказала процесс готовки Лениза Кельмухаметова.

Такие блины она часто подает к чаю.

На праздники пекут большой сытный мясной пирог — зур бэлеш. Особенность его в том, что начинку едят ложкой. Но самое вкусное в этом пироге, по словам Ленизы Кельмухаметовой, — пропитанная соком нижняя корочка.

Готовят пирог так: делают пресное, без дрожжей, тесто на гусином жире с добавлением маргарина и простокваши, в которую кладут немного соды. Затем добавляют муку и вымешивают до тех пор, пока тесто не перестанет прилипать к рукам. После кладут тесто в теплое место на полчаса и приступают к приготовлению начинки.

«В начинку берутся лук, картошка, мелко нарезанное гусиное мясо. Раскатывается большой сочень, с учетом, что когда уложишь его в сковороду, края должны свисать на 3—4 сантиметра. Складывается начинка. Остаток теста раскатывается в кружок, и пирог закрывается, сверху делается отверстие. Как попечется, с полчаса, пирог надо вытащить и залить в отверстие пиалу бульона или воды, а затем залепить маленьким кусочком теста и поставить допекаться»,— рассказала Лениза Абдрахмановна.

Печется зур бэлеш до тех пор, пока мясо не станет готовым — а это больше часа. На столе у готового пирога открывают верх, а края рассекают ножом. Начинку едят ложкой и закусывают коркой.

Мордовская кухня

Не менее интересна и мордовская кухня. Рецепты вкусных, сытных национальных блюд достались в наследство от матери и бабушки Раисе Давыдкиной, проживающей в поселке Беловка. Для своих родных она готовит сурань пачат, покколи, темары и многое другое.

Одно из любимых блюд Раисы Анатольевны — покколи. Это блюдо из капусты и мяса с добавлением кусочков вареного теста. Капусту наша героиня очень любит в любом виде, да и вообще ее много в мордовской кухне. Покколи принято готовить из квашеной капусты, но те, кто не любит, чтобы было слишком кисло, могут добавить свежую.

«Предварительно на мелкие кусочки режется мясо. Самым вкусным для покколи будет гусь или утка. Можно делать и из баранины. С курицей капуста не сочетается. Мясо и капуста тушатся до готовности мяса 30—40 минут. В конце нужно добавить нарезанный мелкой соломкой лук»,— рассказала Раиса Давыдкина.

Пока капуста с мясом тушатся, делается обычное пельменное тесто на воде, муке и яйцах. Много яиц класть не стоит, чтобы тесто не получилось жестким. В полученную смесь добавляется немного соли, тесто замешивается и раскатывается колбаской толщиной около двух сантиметров. Колбаска режется на небольшие брусочки, которые называются «покольнят». Их закидывают в кипящую воду и варят, а затем вынимают шумовкой, добавляют в готовую капусту с мясом и все перемешивают.

К чаю женщина подает сурань пачат — мордовские толстые блины из толченого пшена. Сейчас Раиса Давыдкина печет их из манки с добавлением сваренного и перетертого в пюре пшена. Но хорошо помнит, как в поселке Ключи, где она родилась, бабушки толкли пшено в огромных ступах.

«На блины пшенную муку заготавливали сразу много. Сначала пшено перемывали в нескольких водах, затем сушили на больших полотнах, а после начинали толочь. Толкли обычно на улице. Я помню этих бабушек. Большие, величественные, в платках. Молча и спокойно толкли пшено в огромных, с метр, деревянных ступах большими пестами. Мне это казалось каким-то ритуалом. Пшено пересыпали в самодельные плетеные сита, сеяли, и то, что не проходило через решета, засыпали обратно в ступы и перетирали в муку. На блины сурань почф — так называется пшенная мука — замачивали молоком часов на 10—12. Молока нужно наливать не сильно выше муки, иначе тесто будет жидкое. Как разбухнет, добавляли яйца, дрожжи, немного соли, растительного масла. Блины пекли толстые, с палец толщиной»,— поделилась воспоминаниями женщина.

Сейчас вместе с пюре из пшена Раиса Давыдкина берет килограмм манки, пять яиц, три столовые ложки растительного масла и полпакетика дрожжей. Раскаленную сковороду она смазывает кусочком свиного сала.

Белорусская кухня

А в белорусской кухне есть блюдо под названием «бабка». Готовится оно из тертой сырой картошки. Рецептом поделилась Надежда Степанова, жительница поселка Черноборского и хранительница рецепта своей бабушки, Надежды Козловой.

Бабку в семье Степановой готовили следующим образом: обжаривали с салом или фаршем лук, выкладывали на дно сковородки, а сверху клали натертую на средней терке и смешанную с солью и сметаной картошку. Запекали в печке или духовке. После образования золотистой корочки нужно положить на нее две-три ложки сметаны и запекать дальше. Едят бабку прямо со сковороды.