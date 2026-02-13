Старинную икону вернут в село Булзи спустя 93 года

Святыню пронесут крестным ходом 23 километра

В канун праздника Сретения Господня, 14 февраля, в храм Покрова Пресвятой Богородицы села Булзи Каслинского района возвращается икона, написанная специально для этого храма в конце XIX века, сообщает пресс-служба Челябинской епархии.

Святыню доставят из Знаменского храма села Воскресенского торжественным крестным ходом. Верующим предстоит преодолеть 23 километра.

Икона была создана для Сретенского придела Покровского храма в конце XIX века. В 1932 году церковь была закрыта советской властью. Настоятель и псаломщица, пытавшиеся защитить храм, были репрессированы по обвинению в антисоветской деятельности. Местные жители, рискуя свободой, разбирали образа по домам, спасая их от поругания.

Икону сберегла местная жительница Евгения Сыскова, в ее семье образ хранился почти 60 лет. Около 30 лет назад святыня была передана в Знаменский храм села Воскресенского, но с условием: однажды она вернется в родные Булзи.

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий благословил передачу образа к престольному празднику Сретения. В день возвращения иконы в Покровском храме будет совершена Божественная литургия. Завершится торжество Сретенской ярмаркой, которая объединит жителей нескольких окрестных сел.