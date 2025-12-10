Старинную икону конца XIX века восстанавливают в Миассе

Работы предусматривают несколько этапов

В Миассе мастера Свято-Троицкого храма восстанавливают икону святителя Феодосия Черниговского, написанную в конце XIX — начале XX века. Настоятелю храма Георгию Крецу ее передали старообрядцы в ноябре прошлого года в удручающем состоянии, и вот уже более года специалисты реставрируют полотно, рассказали в пресс-службе Челябинской митрополии.

«Первый этап — очистка иконы, второй — закрепление рассохшихся досок и их проклейка. На третьем этапе был наложен новый левкасный слой, его просушили и приступили к грунтовке. Теперь необходимо восстановить и обновить красящий слой и нимб на изображении святителя»,— рассказали в митрополии.

После того как все реставрационные работы будут завершены, старинную икону выставят в Свято-Троицком храме для поклонения. Считается, что Феодосий Черниговский помогает в избавлении от телесных и духовных недугов. Также ему молятся об успехах в получении знаний.

Напомним, в Юрюзани отреставрируют храм Рождества Христова конца XIX века, являющий объектом культурного наследия. Московская компания уже приступила к разработке проекта.