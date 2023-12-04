Старейшему финансисту Челябинской области исполнилось 95 лет

Раису Ильину поздравил министр финансов Андрей Пшеницын

Глава южноуральского Минфина Андрей Пшеницын поздравил с 95-летием Раису Ильину — старейшего финансиста Челябинской области. Министр зачитал ей поздравительный адрес губернатора и пожелал здоровья, сообщает пресс-служба Минфина Челябинской области.

Раиса Абрамовна всю жизнь работала в финансовой системе региона, в том числе 27 лет в финансовом управлении Челябинского облисполкома — сейчас это министерство финансов. Она не раз избиралась секретарем комсомольской организации, была редактором стенгазеты и ушла на пенсию с должности начальника отдела. Сейчас Раиса Абрамовна сама ведет хозяйство и делает заготовки на зиму — гостей угощает кабачковой и баклажановой икрой. Пенсионерка любит читать газеты и книги, слушает радио и смотрит телевизор, читает наизусть всего «Евгения Онегина».

Андрей Пшеницын заметил, что именно старшее поколение заложило традиции особого, очень ответственного и трепетного, отношения к своей работе, которыми и сейчас живет Минфин. Поэтому в ведомстве не забывают своих бывших коллег и всегда поздравляют их с праздниками.