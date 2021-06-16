Старейшему челябинскому доктору Екатерине Сумной — 90 лет

И она не собирается на пенсию

Старейшего доктора Челябинской области, рентгенолога ГКБ № 8 Екатерину Сумную сегодня чествуют в Зале органной музыки «Родина» по случаю Дня медицинского работника и недавнего юбилея. Накануне журналисты Первого областного информационного агентства побывали в гостях у Екатерины Марковны.





…Ей было 16 лет, когда отец — легендарный хирург, фронтовик, главный врач городской больницы Златоуста Марк Иосифович Соколов — в первый раз привел ее в операционную. Катя Соколова была лучшей ученицей женской гимназии Златоуста. Все мальчишки из соседней мужской школы поджидали ее перед уроками, чтобы списать домашнее задание. Поступать в медицинский — это для слабаков, так считалось у тогдашних отличников. Вот математика или физика — это да. Не было такой задачи, чтобы она не знала, как решать.

Юная дочь главного врача, обмотавшись марлевыми повязками так, чтобы остались одни глаза, смело вошла в операционную. Она любила отца и хотела показать ему, что ничего не боится. Увидела, как он делает разрез, и хлопнулась в обморок. Кто-то подсунул ей под нос ватку с нашатырем, вывели за дверь. Но это была бы не дочь военного хирурга Марка Соколова, чтобы вот так глупо, с нашатырем, сидеть под дверью.

Отец — Марк Иосифович Соколов, главный врач городской больницы Златоуста (1946—1976), главный хирург Златоуста (1954—1976). Фото: zlatblog.ru



Зажав ватку в руке, она вернулась. «Чувствую, плыву, сознание уходит. Я эту ватку сразу под нос — раз! И стою, смотрю дальше», — вспоминает Екатерина Марковна Сумная.

Из чистого упрямства (она ходила в операционную весь десятый класс), из магии движений отцовских рук, из природного любопытства, что папа там делает, из сложной химии больничных запахов, смешанных с непременным нашатырем, родилось решение быть хирургом и только хирургом.

«Деточка, — говорила ей года через три преподаватель Челябинского мединститута, старая дева Фанни Игнатьевна Крохина, — если вы собираетесь посвятить себя хирургии, забудьте про семейную жизнь».

Через много лет та самая грозная Фанни Игнатьевна приедет к Екатерине Марковне на ирригоскопию, прокомментировав свой визит так: «Ну, у такого отца совсем дуры-дочери быть не может!»

Хирургом Екатерина Сумная работала год после мединститута. Потом родился сын Алексей, через два года дочь Лена, и стало понятно, что строгий преподаватель медицинского института была права.

На книжных полках — фотографии всех детей, внуков, их мужей и жен, правнуков. Всех любимых



Тогда Екатерина Марковна выбрала рентгенологию: «Думала, что временно. Пока детки маленькие, позанимаюсь». Вот и позанималась. С тех прошло 60 лет.

Первые годы вместе с хирургами присутствовала на операциях, чтобы руками рассмотреть те светло-темно-серые размытые пятна, что видела на черной пленке. Так училась. Хирурги — ее любимцы до сих пор, особенно торакальные.

«Я рентгенолог в хирургии. Мне стало интересно!» — так объясняет причину своего выбора. Двух одинаковых снимков в принципе не бывает, каждый — новая задачка.

Этим искренним детским «Мне же интересно!» у доктора Сумной объясняется буквально все. В том числе непонимание, что делают люди на пенсии.

«Я считаю, пока молодняк идет и спрашивает меня: а как? а почему? а зачем? а где? — можно работать. Значит, я нужна», — вот так просто поясняет смысл работы.

Самый большой комплимент Екатерина Марковна получила в день своего 90-летия на работе: «Мы вас ждем из отпуска, — сказали коллеги. — Мы согласны возить вас с работы и на работу».

Дочь Лена тоже стала рентгенологом и работала вместе с мамой в городской клинической больнице № 8. Лена трагически погибла в сорок лет — анафилактический шок, случайно, внезапно. Охнула и осела прямо в больничном коридоре.

Все, кто был тогда в отделении, стояли и молились, пока Лену спасали в реанимации. Четыре раза запускали сердце. Не спасли. С тех пор Екатерина Марковна с просьбами к Всевышнему не обращалась.

На средней полке, слева — фотография дочери Лены



Лениных детей, Мишу и Катю, Екатерина Марковна с мужем Юрием Давыдовичем усыновили, хотя им было уже под семьдесят.

«22 августа 1997 года Леночки не стало, а 1 сентября я повела Катю в первый класс. Стояла на торжественной линейке и плакала без остановки, не могла остановить слезы. Миша был на год старше. Я плакала лет пять. Шагну и реву. Так они с нами и выросли», — рассказывает Екатерина Марковна.

Внучка Катя стала доктором-рентгенологом и сегодня сопровождала бабушку на торжественную церемонию в честь Дня медицинского работника. Внук Миша — инженер по компьютерной безопасности. У каждого из них — по трое детей. Для мамы-бабушки любой из них — отсвет Леночки.

В 63 года доктор Сумная освоила компьютер



Екатерина Марковна всего год назад перестала водить машину, а то ездила сама за рулем в сад. Из основных развлечений: сад, электронная книжка и шахматы — остались книжка и шахматы.

Игру она считает серьезной наркотической зависимостью, потому что как начала играть, так не может остановиться со студенчества. У нее первый разряд, звание чемпионки среди ветеранов Челябинска, и каждую субботу — турнир (это не считая партий с компьютером).

Четыре года назад перенесла инфаркт под названием «Все не как у людей».

Был приступ прямо на работе, но: ЭКГ — в норме, ЭХО — в норме. Терапевт в хирургическом отделении Николай Матвеевич Думин что-то заподозрил неладное в анализе крови и решил, что хорошо бы сделать коронарографию. Но в «восьмерке» такое исследование тогда не делали. Тогда врач Николай Думин принял нестандартное решение: погрузил Екатерину Марковну на свою машину, отвез к ней домой, оттуда вызвал скорую: «Собирайтесь!».





В Дорожной клинической больнице уважаемого пациента сразу определили на коронарографию и подробно прокомментировали ей картинку на экране: «Вот артерия неплохая, а вот эта ни к черту не годится, все забито. Надо стент, сейчас все сделаем». И, не сходя с места, коллеги перешли к операции. Все произошло так быстро, что доктор Сумная и испугаться не успела. Теперь говорит, что все произошло оттого, что она всю жизнь с хирургами: «В конце концов они меня и прооперировали!»

В реанимации Екатерину Марковну пришел проведать знаменитый хирург, профессор Виктор Бордуновский, у которого она когда-то училась. Профессор Бордуновский сказал: «Ничего страшного, у меня стоят уже 15 стентов, а у вас всего одна пружинка». Утешил. Ей было 86 лет.





«Хочу поздравить с 90-летием Екатерину Марковну Сумную, доктора медицинских наук, постоянного участника городских и областных соревнований, которая заняла первое место в турнире для ветеранов среди женщин. Шахматисты Челябинска гордятся Вами. Глядя на вас, мы, ветераны шахмат, чувствуем себя мальчишками», — написал в последнем номере журнала «Шахматное обозрение» гроссмейстер Евгений Свешников.

Мальчишками чувствуют себя и торакальные хирурги, все почему-то ростом под потолок, когда протискиваются к ней в кабинетик, напичканный компьютерами. Она им по пояс. Приходят посоветоваться. Хрупкая, строгая, в тяжелых очках, Екатерина Марковна Сумная видит снимки как никто.

Она мама всех рентгенологов области, включая главного специалиста Уральского федерального округа Галину Братникову, и тех везунчиков из других городов, кто у нее учился.

«Рентгенолог должен быть с головой и с глазами. Знаете, есть те, кто не хочет читать, — так тем я говорю „до свидания“. Прямо говорю. Я всю жизнь нахалка была. Если человек не хочет учиться и не видит снимок, толку не будет», — припечатывает Сумная.

Она сама учится беспрерывно и жадно, с тем же молодым любопытством: «Перестал учиться — все. Через год отправляйся в тираж!» Это она про докторов прежде всего, но формула 90-летней Екатерины Сумной сейчас звучит современно абсолютно для всех специальностей.

Двух одинаковых шахматных партий, как и двух одинаковых рентгеновских снимков, не бывает



Необъяснимая, страстная ее любовь к задачкам по математике задала безошибочный подход к жизни, сильный витальный код: пока тебе интересно, ты живой. Вот так это работает.

И когда я спрашиваю, что бы она посоветовала молодым докторам, Екатерина Марковна дает универсальный ответ:

«Чем бы ты ни хотел заниматься, ты прежде всего должен читать, читать и читать по специальности. Если читаешь, и тебе нравится, хочется искать еще и еще, допытываться, знать больше — значит, это твое дело. Если неинтересно, значит, не твое».



