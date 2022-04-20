Станцию очистки воды в Копейске откроют до конца июля 2022 года

Подрядчик получил на работы больше 100 миллионов рублей

В Копейском поселке Октябрьском в самом разгаре стройка станции очистки воды озоном. Ранее подрядчик получил чуть больше 100 миллионов рублей. Сегодня, 20 апреля, глава Копейска Андрей Фалейчик проверил ход работ.



Строительство озоно-фильтровальной станции идет по плану. В апреле этого года выкопали котлован, отсыпали временную дорогу, разработали траншеи для прокладки водопроводной трубы.



«Эта станция нужна, чтобы повысить качество питьевой воды и, в целом, водоснабжения. Без этого объекта получили бы массу проблем с качеством воды в ближайшее время», — отметил Андрей Фалейчик.

Объект должны сдать до 30 июня 2022 года, поскольку он будет модульным. Подключить станцию к инженерным сетям необходимо до 31 июля. Все оборудование уже заказали, сейчас строители ведут земляные работы, потом начнется возведение плиты и поставка оборудования с монтажом всех остальных строительных конструкций.



Напомним, ранее стало известно, что станцию очистки воды в Октябрьском построит компания из Екатеринбурга.

