Станислав Твердохлеб: санкции толкают нас к синергии

В челябинском Центре развития промышленных инноваций считают, что санкции Запада привели к росту ценности сотрудников и компетенций в России

Вслед за продовольственной безопасностью Россия и Челябинская область в частности в конце концов добьются безопасности технологической и интеллектуальной. В условиях, когда санкции Запада перекрыли путь в страну для современного оборудования, особенно ценными становятся наши, российские специалисты, способные преодолеть разрыв с зарубежьем в самых разных сферах. Об этом рассуждает гендиректор АНО «Центр развития промышленных инноваций» Станислав Твердохлеб.



«Понятно, что любой стресс, кризис, негативные изменения на рынке вгоняют в ступор. Это нормальная реакция для человека. Но предпринимателям она противопоказана. Не получится просто постоять в сторонке, подождать, что все наладится: рискуете не дождаться.

А вообще-то поводов для страха перед западными санкциями я не вижу. В России идет не первая волна импортозамещения, страна потихоньку возвращает себе утраченные когда-то позиции. Продовольственную безопасность мы уже обеспечили, теперь очередь за технологической и интеллектуальной. И тут санкции стоит расценивать как некое благо. Все-таки у нас прочно сидит в голове, что качество — это про Германию или Америку. А это не так. Я знаю случаи, когда итальянские компании, поставляющие оборудование нашим металлургам, заказывали это оборудование здесь же, в России — и просто перепродавали.

Сейчас, при закрытых экономических границах, особенно выросла ценность специалистов и их компетенций. Ресурсы тоже есть: триллионы рублей, которые ежегодно уходили за рубеж, теперь остаются в стране. Кроме того, за годы пандемии общество и власти научились оперативно реагировать на любые изменения.

Как итог — нам не избежать эффекта синергии, сама ситуация подталкивает нас к этому. Ведь производство одного-единственного нового станка автоматически развивает десятки отраслей: образование, науку, социальную сферу.

Так что оснований для паники я не вижу. Да, ситуация далеко не идеальная, но нам есть куда расти: в России на тысячу человек населения — в десять раз меньше производственных предприятий, чем в той же Чехии. Надо сокращать этот разрыв».