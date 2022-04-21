Станислав Наумов: вокруг вузов надо создать пояса инновационных производств

Депутат Госдумы от Челябинской области — о новом антисанкционном законопроекте в поддержку малого бизнеса

Поддержка малого и среднего бизнеса — одна из основных мер правительства РФ, направленных на противодействие западным санкциям и стимулирование импортозамещения. 21 апреля в Государственной думе РФ прошел первое чтение очередной законопроект, посвященный предпринимателям. Депутат от Челябинской области Станислав Наумов уверен, что новшество после утверждения стимулирует развитие небольших наукоемких производств.



«В индустриальных регионах, таких как моя родная Челябинская область, несколько лет назад активно создавались особые экономические зоны с льготными условиями для бизнеса. Однако они были нацелены в первую очередь на привлечение зарубежных инвесторов и транснациональных компаний, что в сегодняшних условиях неактуально. Кроме того, создавались ТОСЭРы, территории опережающего социально-экономического развития, облегчающие малому бизнесу жизнь в период становления дела. Законопроект, прошедший сегодня первое чтение, предлагает создать вокруг ведущих региональных вузов нечто среднее между ТОСЭРами и особыми зонами, дать работающим с вузами инновационным предприятиям особые льготы.

Решение, создавать или нет такие зоны, безусловно, остается за руководством регионов. Но я даже на примере Челябинской области вижу серьезные перспективы. На базе ЮУрГУ, ЧелГУ, Магнитогорского госуниверситета можно создать пояс из внедренческих, инновационных малых предприятий, которые оперативно будут создавать, производить новые узлы, технологические решения, необходимые заказчику. А таких крупных заказчиков, нуждающихся в срочной альтернативе импортным деталям, — множество. РЖД, Роскосмос, Росатом…

Инфраструктура для появления вокруг вузов таких поясов из наукоемкого малого бизнеса уже создается: это проект межвузовского кампуса, возможно — магнитогорский парк „Притяжение“, перспективен транспортно-логистический комплекс „Южноуральский“. И в перспективе между такими предприятиями появятся еще и межрегиональные цепочки, которые еще более ускорят процесс замещения импортных технологий и товаров отечественными».