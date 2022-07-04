Станислав Наумов: «Специальная экономическая операция вступает в новую фазу»

Магнитогорский депутат Госдумы — о необходимости контроля за контрсанкционной информацией

В Госдуме РФ прошла первое чтение поправка в законодательство, вводящая понятие контрсанкционной информации. Парламент намерен ограничить распространение в Сети любых данных о сделках, технических новинках, реорганизации на производстве, которые могут повлечь за собой введение Западом очередных санкций. Зачем нужно нововведение и что оно даст — рассуждает депутат Госдумы от Челябинской области Станислав Наумов.



«Специальная экономическая операция вступает в новую фазу. Как только наши предприятия находят новые варианты по сохранению своих позиций на внешних рынках, так сразу же мы получаем новую атаку на наши позиции. Вот почему оборот контрсанкционной информации нуждается в регулировании.

Нужна правовая защита производственных, технических сведений о действиях, планируемых к совершению российскими участниками внешнеторговой деятельности. Под особой защитой должны оказаться сведения о сделках, осуществляемых в области внешней торговли товарами, работами, услугами, информацией и (или) интеллектуальной собственностью в целях обеспечения потребностей внутреннего рынка.

Распространение контрсанкционной информации должно допускаться только с письменного согласия ее обладателя — российского физического или юридического лица».