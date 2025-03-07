Станислав Мошаров навестил участников СВО, проходящих реабилитацию

В Челябинской области создаются условия для восстановления здоровья ветеранов

Первый заместитель губернатора Станислав Мошаров навестил участников СВО, проходящих лечение и реабилитацию в больницах Челябинска. В поездке его сопровождала министр здравоохранения региона Татьяна Колчинская, сообщает пресс-служба Минздрава.

В ГКБ № 1 чиновникам показали уникальное подразделение, где находится отделение медицинской реабилитации. Со временем здесь создадут полноценный реабилитационный центр.

«Реабилитация нужна обычным пациентам и тем, кто сегодня возвращается с СВО. Поэтому здание бывшей водогрязелечебницы ждет модернизация. У нас есть планы по его ремонту и оснащению. Здесь уже реализуется проект, направленный на развитие этого потенциала», — отметил Станислав Мошаров.

Мошаров также посетил Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь для ветеранов войн, где пообщался с бойцами, выслушал их пожелания, обсудил условия пребывания в госпитале, поговорил с членами семей участников спецоперации.

«Госпиталь ветеранов войны — самое главное учреждение, обеспечивающее медпомощь героям, вернувшимся с СВО. Здесь работает современный стационар, а также отлично оснащенная реабилитационная база. Наша цель — создать максимальные условия для полного восстановления здоровья наших ребят», — пояснил Станислав Мошаров.

Сегодня в госпитале проводят реабилитацию после ранений, полученных в зоне СВО. Врачи используют самые современные технологии, в том числе уникальную методику нейропсихологической реабилитации: бойцов, которые перенесли тяжелые ранения и черепно-мозговые травмы, учат говорить заново.

«Современное оборудование и технологии играют решающую роль в восстановлении здоровья. Благодаря передовым методам реабилитации и индивидуальному подходу бойцы возвращаются к полноценной жизни. Поддержка участников СВО — наш моральный долг», — заявила министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская.