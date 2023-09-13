Стало известно, с какими болезнями не возьмут служить по контракту в ВС РФ

Перечень заболеваний утвердил министр обороны России Сергей Шойгу

На портале официальной правовой информации опубликован приказ за подписью министра обороны РФ Сергея Шойгу, в котором указано, при каких болезнях нельзя служить по контракту ограниченно годным. Речь идет о службе в ВС РФ во время мобилизации, военного положения и в военное время.

В список попали ряд вирусных и бактериальных заболеваний — гепатиты В и С, а также ВИЧ, все формы активного туберкулеза органов дыхания, злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, сахарный диабет I типа, эпилепсия, инсульты и его последствия с незначительным нарушением функций, бронхиальная астма средней тяжести, некоторые последствия ранений, травм и выполненных по их поводу операций и так далее.

В общей сложности утвержденный документ содержит 26 пунктов с описанием заболеваний и травм.