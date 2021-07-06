Стало известно, почему скорая отказалась везти роженицу из Копейска в Челябинск

Действия медиков объяснили в региональном Минздраве

В Копейске скорая отказалась везти роженицу в Челябинск. Женщине, беременной двойней, пришлось самостоятельно добираться до Областного перинатального центра. Проверку этого инцидента проводит Минздрав региона, но предварительные результаты уже известны: фельдшеры скорой действовали по инструкции и не решились взять на себя риски, которые связаны с транспортировкой на дальнее расстояние. Об этом журналисту ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе ведомства.

Жительница Копейска начала рожать рано утром 4 июля. У без пяти минут мамы отошли воды, и она вызвала скорую. Медики предложили ей поехать в местный роддом, но женщина заявила, что планирует рожать в Челябинске, так как ждет двойню и ее роды связаны с риском.

«Бригада медицинских работников прибыла на вызов через шесть минут. Это были обычные фельдшеры, среди них не было гинеколога. Оценив ситуацию, они решили, что роженицу необходимо госпитализировать в ближайший роддом для осмотра. А уже дальше, в зависимости от результатов осмотра врача, принимать решение о возможности транспортировки в Областной перинатальный центр. Женщина с этим не согласилась и написала отказ от госпитализации», — рассказала пресс-секретарь Минздрава Челябинской области Марина Сергеева.

По словам Сергеевой, в таких ситуациях женщинам лучше сразу же сообщать диспетчеру скорой, что их роды связаны с определенным риском и поэтому они собираются в конкретный роддом. Тогда на вызов могут отправить более подготовленных медработников.

Несмотря на то что в Челябинск женщина добралась своим ходом, роды прошли успешно. Мама и двое новорожденных чувствуют себя хорошо. Все трое находятся в Областном перинатальном центре под наблюдением.