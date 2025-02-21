Стало известно, кто будет управлять Катав-Ивановским районом до выборов

В муниципалитете назначили руководителей

Временно исполняющим обязанности главы Катав-Ивановского района назначен Александр Васильев, сообщает издание «Авангард». Ранее Александр Владимирович работал председателем Собрания депутатов.

Место спикера местного парламента заняла Екатерина Куликова. До ближайшего времени Екатерина Александровна была заместителем председателя Собрания депутатов.

Кадровые изменения в Катав-Ивановском районе стали вынужденной мерой после того, как прежнего главу отправили в колонию за преступление, совершенное еще до его работы на посту руководителя муниципалитета.